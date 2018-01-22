В Швейцарии восемь человек оказались заблокированы в пещере

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Восемь человек оказалась заблокированы в пещере Хёллох в Швейцарии из-за поднявшегося уровня воды, никто не пострадал, спасатели пытаются их вызволить, сообщила полиция кантона Швиц.

Восемь мужчин в возрасте от 25 до 55 лет утром в субботу отправились в экспедицию на два дня в пещеру Хёллох в сопровождении профессионального проводника, однако из-за повысившегося уровня воды группа не смогла покинуть пещеру в воскресенье.

На помощь отправлена команда из четырех спасателей. Спасательная служба поддерживает контакт с заблокированными туристами, никто из них не пострадал. Пока нельзя определить сроки, когда группа сможет покинуть пещеру.

Как передает газета Neue Züricher Zeitung, команде спасателей уже удалось добраться до заблокированной группы по альтернативному маршруту. Этот маршрут является достаточно сложным и подходит только для профессионалов, для спасения туристов он не рассматривается, отметил представитель полиции кантона. По его словам, туристы находятся в хорошем состоянии, у них достаточно еды и питья, им оказана психологическая помощь.

Пещера Хёллох в долине реки Муота считается одной из самых протяженных в мире, отмечает издание.