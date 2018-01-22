Франция закрыла навигацию по Сене из-за роста уровня воды

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали в понедельник ходить по Сене из-за растущего уровня воды в реке, сообщает одна из компаний-операторов.

"Из-за прибывания воды навигация закрыта", — говорится в сообщении в официальном аккаунте компании в Facebook.

Дожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней. В настоящее время в Париже объявлен "желтый" уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с сильным ветром, дождем и риском подтопления.

"Вода в парижском отрезке Сены прибывает всю неделю из-за роста уровня воды в Марне и Сене, а также из-за прошедших в выходные и сегодня дождей", — сообщает французская Служба информирования о рисках наводнения Vigicrues.