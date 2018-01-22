Новый глава ПАСЕ сожалеет, что Россия не направила делегацию на сессию

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Новый глава ПАСЕ Микеле Николетти выразил сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи.

"Очень жаль, что российский парламент не представил делегацию на сессию 2018 года", — сказал Николетти, который был утвержден на этом посту в понедельник.

"Тем не менее, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии со всеми нашим ценностями и обязательствами", — добавил он.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.