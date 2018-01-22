ДНР требует от Киева передать более 80 человек в рамках обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова и освобожденный из украинского плена Иван Хачикн на пресс-конференции в Донецке. 22 января 2018

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова и освобожденный из украинского плена Иван Хачикн на пресс-конференции в Донецке. 22 января 2018

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики потребовали от Киева передать им более 80 человек в рамках следующего этапа обмена пленными в Донбассе, списки переданы представителям Киева, заявила в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы затребовали от украинской стороны 84 человека на следующий обмен. Мы уже передали им списки", — сказала она журналистам.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".