Норвегия не рассматривает Россию как военную угрозу, заявили в МИД страны

ТРОМСЁ (Норвегия), 22 янв – РИА Новости. Норвегия настроена на продолжение конструктивного сотрудничества с Россией и не рассматривает соседнее государство как военную угрозу, хотя не может не замечать изменений, связанных с наращиванием военного потенциала РФ на севере, заявила журналистам глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в кулуарах международной конференции "Арктические рубежи".

"Конечно, мы замечаем изменения, связанные с наращиванием военного потенциала России на севере, мы не раз об этом говорили. Но мы не рассматриваем Россию как военную угрозу для Норвегии, нам хотелось бы продолжать сотрудничество, но мы видим изменения, с которыми мы должны считаться", – сказала Сёрейде.

Министр в очередной раз подчеркнула необходимость сохранения Арктики как региона мира и стабильности и продолжения сотрудничества с Россией.

"У нас очень хорошее сотрудничество с Россией в практической плоскости по многим вопросам, в частности, в сфере ядерной безопасности, спасения на море, в рыболовстве и сохранении ресурсов северных морей. Это сотрудничество длится много десятилетий, и мы намерены его продолжать. Мы не скрываем, что есть определенные вызовы, но все же мы рассматриваем регион как территорию с низкой напряженностью, и хотим, чтобы так было и впредь", — сказала министр, отвечая на вопрос РИА Новости.

Сёрейде также подчеркнула, что Россия всегда была определяющим фактором в норвежской внешней политике, равно как и в политике других арктических государств.

В крупнейшей международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё принимают участие больше трех тысяч делегатов из 35 стран, при этом обсуждение арктических проблем происходит по сути в отсутствии России. В частности, в одной из главных панельных дискуссий о ситуации в арктическом регионе приняли участие министры Норвегии и Швеции, представитель комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, который в своем выступлении сделал акцент на том, что Россия наращивает военный потенциал в арктических регионах, и остальные страны должны принимать это во внимание.

Международная конференция "Арктические рубежи" открылась в Тромсё в 12-й раз. В этом году девизом конференции стал "Объединяя Арктику". Традиционно в центре внимания делегатов оказываются проблемы изменения климата, загрязнения окружающей среды, права коренных народов и другие проблемы. Участники конференции обсудят, как полярные регионы разных государств мира должны добиваться устойчивого экономического развития, использовать транспортный и ресурсный потенциал северных морей, укреплять сотрудничество и учиться друг у друга.