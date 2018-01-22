Пучдемона выдвинули кандидатом на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выдвинут кандидатом на пост главы женералитета, сообщил спикер каталонского парламента Роже Торрен.

Ранее кандидатуру Пучдемона предложила спикеру возглавляемая Пучдемоном коалиция "Вместе за Каталонию".

"Я предложу Карлеса Пучдемона в качестве кандидата на пост председателя правительства", — заявил Торрен на пресс-конференции.

"Я понимаю особенности личной и юридической ситуаций господина Пучдемона, но также считаю, что у него есть законное право быть кандидатом", — сказал спикер, представляющий партию "Левые республиканцы Каталонии, выступающую за независимость автономного сообщества".

Торрен также добавил, что в ближайшее время намерен вести переговоры как с председателем испанского правительства Мариано Рахоем, так и с Пучдемоном.

В понедельник Пучдемон прибыл в Копенгаген, прокуратура Испании запросила Верховный суд страны возобновить европейский ордер на его арест.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.