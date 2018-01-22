Саакашвили предложил судить Порошенко за нарушение границы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко должен пойти под суд за нарушение правил прохождения границы, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили на заседании в Киевском апелляционном административном суде."Украинская правда" слова политика.
По словам Саакашвили, Порошенко нарушил закон, потому что не передал полномочия главнокомандующего перед вылетом.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко вместе с семьей вылетел на Мальдивы по документам, оформленным на чужие имена. По данным портала "Страна.ua", президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.