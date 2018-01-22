Саакашвили предложил судить Порошенко за нарушение границы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко должен пойти под суд за нарушение правил прохождения границы, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили на заседании в Киевском апелляционном административном суде.

"В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, и, не проходя контроль, полетел на Мальдивы", — приводит "Украинская правда" слова политика.

По словам Саакашвили, Порошенко нарушил закон, потому что не передал полномочия главнокомандующего перед вылетом.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко вместе с семьей вылетел на Мальдивы по документам, оформленным на чужие имена. По данным портала "Страна.ua", президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.