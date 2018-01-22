Приднестровье не хочет плохих отношений Москвы и Кишинева, заявил глава ПМР

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Приднестровье не желает, чтобы отношения между Россией и Молдавией были плохими, так как это негативно отразится и на самой ПМР, заявил президент республики Вадим Красносельский на встрече с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.

Ранее спикер парламента Молдавии Адриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья. Российский сенатор Алексей Пушков назвал это заявление потугами, обреченными на провал.

По мнению Красносельского, нагнетание напряженности в отношениях Москвы и Кишинева продолжается.

"Я не желаю плохих отношений между Молдавией и РФ потому, что мы сами будем от этого страдать", — сказал он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В 2017 году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.