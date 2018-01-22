ПАСЕ утвердила нового председателя

СТРАСБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила аплодисментами нового председателя — итальянца Микеле Николетти, передаёт корреспондент РИА Новости.

Согласно правилам процедур Ассамблеи, в случае представления на выборы председателя одного кандидата он объявляется избранным без голосования.

"Председатель остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии", — отмечается в правилах процедур.

До избрания на пост председателя итальянец возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

Микеле Николетти работает в Ассамблее с конца июня 2013 года. За это время он также возглавлял делегацию Италии. Работал в ведущих органах ПАСЕ – Бюро, президентском комитете, посткоме.

Опрошенные РИА Новости парламентарии выразили надежду на то, что избрание нового главы ПАСЕ успокоит прошлогодние "страсти".

Из-за поездки весной прошлого года в Сирию тогдашнего главы ПАСЕ Педро Аграмунта Ассамблея пошла на беспрецедентный шаг и поменяла в первые в истории свой устав, чтобы отправить главу в отставку.

Осенью прошлого года Аграмунт добровольно сложил с себя полномочия и на три месяца был избран новый глава ПАСЕ из его же группы — Стелла Кириакидис.