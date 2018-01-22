Порошенко назвал закон о Донбассе "технологией возвращения территорий"

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник назвал принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса "технологией возвращения под суверенитет Украины" этих территорий.

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

"Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является по сути технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины", — сказал Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня соборности Украины.