Порошенко прокомментировал реакцию Москвы на закон по Донбассу

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко полагает, что реакция Москвы на закон о реинтеграции Донбасса говорит о том, что "Рада приняла правильный закон".

Парламент Украины в минувший четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

"Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон", — сказал Порошенко в понедельник, выступая в Киеве по случая Дня соборности.

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