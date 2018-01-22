Закон по Донбассу не противоречит "Минску-2", заявил Порошенко

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Закон о реинтеграции Донбасса не противоречит минским соглашениям, Киев соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу отметить отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям… Украина соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства", — заявил Порошенко на выступлении в Киеве по случаю Дня соборности Украины.

По словам Порошенко, этот закон фиксирует "право Украины на самооборону" и подчеркивает приоритетность мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Парламент Украины на прошлой неделе принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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