МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. С начала президентства Дональда Трампа отношение стран к политике и "лидерству" США упало до рекордно низких показателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.
"Еще ни разу с тех пор, как мы собираем такую информацию, поддержка США не была столь низка", — подчеркивается в пресс-релизе компании.
Список возглавила Норвегия — здесь политика Вашингтона не устраивает 86% опрошенных. Также высокий уровень недовольства зафиксирован в Канаде, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Германии.
Наибольшую поддержку нынешним американским властям оказывают жители Косово (75%), Албании (72%) и Гвинейской Республики (71%). Из десяти лидеров рейтинга одобрения политики США семь стран представляют Африку.