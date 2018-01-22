Испанский суд начал расследование в отношении каталонских силовиков

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Испанский суд начал расследование действий каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra накануне проведения референдума о независимости автономии 1 октября.
Полковник Гражданской Гвардии Диего Перес де лос Кобос вызван для дачи показаний 14 февраля. Ранее Гражданская Гвардия в одном из своих отчетов заявила, что некоторые высокопоставленные политики, в отношении которых велось расследование в связи с подготовкой к референдуму, могли пользоваться защитой со стороны Mossos, чтобы не подвергаться наблюдению со стороны испанских правоохранительных органов.
Ранее Национальный суд начал расследование в отношении бывшего главы каталонских правоохранительных органов Жозепа Луиса Траперо и лейтенанта Терезы Лапланы.
Накануне голосования 1 октября прокуратура приказала правоохранительным органам изымать все материалы референдума (бюллетени, агитационные плакаты и листовки, урны и т.д.).
Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. В нем приняли участие 2,2 миллиона человек (43% избирателей), 90% поддержали независимость. Это голосование было признано незаконным Конституционным судом страны. В связи с его проведением и дальнейшим провозглашением независимости каталонским парламентом на скамье подсудимых могут оказаться около двадцати человек.