Испанский суд начал расследование в отношении каталонских силовиков

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (492)

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Испанский суд начал расследование действий каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra накануне проведения референдума о независимости автономии 1 октября.

Как говорится в судебном распоряжении, судья Национальной судебной палаты Кармен Ламела распорядилась начать расследование, чтобы "установить, кто приказал и как проводилось наблюдение за политиками, связанными с подготовкой референдума, который прошел 1 октября 2017 года".

Полковник Гражданской Гвардии Диего Перес де лос Кобос вызван для дачи показаний 14 февраля. Ранее Гражданская Гвардия в одном из своих отчетов заявила, что некоторые высокопоставленные политики, в отношении которых велось расследование в связи с подготовкой к референдуму, могли пользоваться защитой со стороны Mossos, чтобы не подвергаться наблюдению со стороны испанских правоохранительных органов.

Ранее Национальный суд начал расследование в отношении бывшего главы каталонских правоохранительных органов Жозепа Луиса Траперо и лейтенанта Терезы Лапланы.

Судья потребовала, чтобы Mossos предоставили оперативный план своей работы в дни, предшествовавшие референдуму, кроме того, представители прокуратуры должны передать документы, касающиеся этого эпизода.

Накануне голосования 1 октября прокуратура приказала правоохранительным органам изымать все материалы референдума (бюллетени, агитационные плакаты и листовки, урны и т.д.).

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. В нем приняли участие 2,2 миллиона человек (43% избирателей), 90% поддержали независимость. Это голосование было признано незаконным Конституционным судом страны. В связи с его проведением и дальнейшим провозглашением независимости каталонским парламентом на скамье подсудимых могут оказаться около двадцати человек.