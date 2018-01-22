Среди погибших и пострадавших при нападении на отель в Кабуле нет россиян

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россиян нет среди погибших и пострадавших в результате нападения на отель в Кабуле, сообщило в понедельник министерство иностранных дел РФ.
"20 января группа боевиков атаковала здание отеля "Интерконтиненталь" в Кабуле. В результате погибли и получили ранения несколько десятков человек, в том числе убито более 10 иностранцев. Граждан России среди погибших и пострадавших нет", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В ведомстве отметили, что Россия решительно осуждает эту бесчеловечную вылазку террористов.
"Призываем власти Афганистана принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в афганской столице и в стране в целом", — добавили в МИД РФ.