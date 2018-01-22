Испанская прокуратура попросила выдать евроордер на арест Пучдемона

МАДРИД, 22 янв — РИА Новости. Испанская прокуратура попросила судью Верховного суда Пабло Льярену заново выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщили в суде.

Запрос на ордер касается только Дании.

Ранее прокуратура Испании заявила, что обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест Пучдемона, если он отправится из Брюсселя в Копенгаген. В понедельник утром стало известно, что Пучдемон прилетел в Данию. Бывший глава правительства Каталонии, который вновь собирается выставлять свою кандидатуру на этот пост, примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию" университета Копенгагена.

Адвокат Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяс считает маловероятным, что ВС активирует ордер на арест, однако, по его словам, "возможны все сценарии".

"Возможно, все усложнится, а возможно, упростится. Мы наблюдаем ситуацию неопределенности, когда сложно предвидеть на три хода вперед", — заявил каталонский адвокат бывшего главы женералитета в интервью радиостанции Catalunya Ràdio.

"Испания избежит насмешек, если не выдаст ордер на арест Пучдемона в Дании", — считает он. Адвокат не исключает, что прокуратура и судья "уже договорились, что ордер не успеют выдать вовремя".

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис, находящийся в Брюсселе, не стал комментировать ситуацию с поездкой Пучдемона в Данию.

"В отношении господина Пучдемона открыто дело в Испании, в остальном его движения в ЕС свободны. Но посмотрим", — заявил глава внешнеполитического ведомства журналистам. Он добавил, что окончательное решение зависит от испанских судебных органов и правительство "мало что может сказать".

Между тем правительство Испании передало прокуратуре всю имеющуюся у сил безопасности информацию по Пучдемону. Источники в кабинете министров заявили, что готовы сотрудничать в случае необходимости с органами юстиции.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.