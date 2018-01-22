В профсоюзе рассказали об акциях протеста в 140 французских тюрьмах

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудники более 140 тюрем во Франции продолжают акции протеста против недостаточных условий обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости представитель профсоюза UFAP-UNSa Justice Вильфрид Фонк.

Во Франции вторую неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

"По нашим сведениям, сейчас акции продолжаются где-то в 140-145 учреждениях. Они заблокированы, там все сотрудники мобилизованы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что требования его коллег остаются прежними.

"Наши требования не изменились. Необходимо обеспечение безопасности сотрудников тюрем, нужно восполнить нехватку персонала. Также речь идет о пересмотре зарплат сотрудников", — отметил представитель профсоюза.

Фонк считает, что протесты сотрудников тюрем будут продолжаться

"Уже больше недели мы остаемся мобилизованы, ситуация продолжает усугубляться. Наши люди не мотивированы к работе, они находятся в гневе — нападений на коллег становится все больше, и они все более жестокие. И, к сожалению, похоже, нападения будут продолжаться в ближайшие часы и дни. Поэтому мы только усиливаем мобилизацию сотрудников пенитенциарных учреждений", — заключил он.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.