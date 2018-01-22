Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (492)

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил, что прибыл в Копенгаген для участия в дебатах, посвященных Каталонии.

В минувшую пятницу Университет Копенгагена сообщил, что в понедельник Пучдемон примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".

"Прилетел в Копенгаген. В 14.00 (16.00 мск — ред.) участвую в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию", — написал в Twitter Пучдемон.

Ранее агентство Europa Press сообщило, что в понедельник рано утром Пучдемон прибыл в аэропорт Брюссель-Шарлеруа, чтобы сесть на рейс авиакомпании Ryanair до Копенгагена. Позднее СМИ распространили фото и видеокадры, на которых видно, как он стоит в очереди в аэропорту и затем садится в самолет.

По данным Pais , самолет с бывшим главой правительства Каталонии приземлился в датской столице в 08.20 по местному времени (10.20 мск).

Ранее прокуратура Испании заявила, что обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест Пучдемона, если он отправится из Брюсселя в Копенгаген.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.