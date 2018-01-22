КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Кишиневский суд отклонил обращение экс-лидера Румынии Траяна Бэсеску об аннулировании декрета об отзыве молдавского гражданства, подписанного президентом республики Игорем Додоном, заявила на заседании в понедельник судья Анжела Брага.

В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдавии Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. Бэсеску обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева.

"Суд постановляет отклонить как необоснованное обращение Траяна Бэсеску о вызове в суд президента Молдовы Игоря Додона об аннулировании декрета президента республики об отзыве гражданства Молдавии", — заявила Брага, добавив, что решение можно опротестовать в течение 30 дней в Апелляционной палате.

После заседания суда Бэсеску, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он обратиться в Апелляционную палату, отметил, что ему необходимо проконсультироваться с адвокатами.

Бэсеску — сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии. По его словам, объединение с Молдавией должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.