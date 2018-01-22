СМИ сообщили о закрытии горнолыжных курортов в Австрии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг и Ишгль в тирольских Альпах закрыли из-за повышенной лавинной опасности, сообщила австрийская газета Kleine Zeitung.

Ранее сообщалось, что повышенная лавинная опасность объявлена в швейцарских Альпах, в результате чего горнолыжный курорт Церматт опять оказался отрезан от большой земли.

По данным издания, высокая степень лавинной опасности объявлена для нескольких районов Тироля. Только в районе горного массива Арльберг на выходных местами выпало суммарно более 1,5 метра снега. В городах Санкт-Антон и долине Пацнаун, где расположен курорт Ишгль, туристы оказались изолированы от внешнего мира: до города нельзя добраться ни автомобильным транспортом, ни поездом, дороги в долину перекрыты.

С вечера воскресенья в регионе объявлен четвертый уровень лавинной опасности. Из-за снегопада в изоляции также оказалась швейцарский курорт Замнаун. На западе Австрии из-за повышенной лавинной опасности закрыты многие железнодорожные линии, пишет издание.