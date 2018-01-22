В ДНР готовы принять экспертов из Киева для расследования обстрела автобуса

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной народной республики Александр Захарченко заявил о готовности принять украинских экспертов для расследования обстоятельств обстрела гражданского автобуса 21 января в районе пункта пропуска в пригороде Донецка.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела из стрелкового оружия пассажирского автобуса в районе пункта пропуска у населенного пункта Еленовка погиб мирный житель, еще один получил ранение. Украинские силовики обвинили в обстреле ополченцев.

"На такие обвинения отвечать смешно и глупо. Я считаю, что это снайперской огонь убил человека под прикрытием пулемета. Обвинения считаю необоснованными. Мы уже неоднократно приглашали сюда украинских экспертов, готовы и сейчас. Приезжайте, посмотрите. Но в результатах объективного расследования очень сомневаюсь. Это война, и Украина пользуется всеми способами, что бы запугать мирное население", — сказал Захарченко журналистам.