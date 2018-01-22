Суд в Киеве рассмотрит жалобу Саакашвили

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Киевский апелляционный административный суд в понедельник начал рассмотрение жалобы на отказ управления миграционной службы Украины в Киевской области в предоставлении экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
"Судебное заседание объявляется открытым", — сказал председательствующий судья Андрей Коротких. В начале заседания он сообщил, что защита Саакашвили заявила отвод коллегии судей, так как считает их предвзятыми.
Политик, выступая на заседании заявил, что если ему не будет предоставлен статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, его "могут депортировать в любой момент, даже до решения суда".
Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано. Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.