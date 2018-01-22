На Украине мужчина погиб при взрыве во время его задержания

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва в Бердянске Запорожской области во время его задержания, на месте работает полиция, сообщил в понедельник местный сайт Pro.berdyansk.biz со ссылкой на корреспондента.
По предварительной информации издания, подозреваемый подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время задержания, которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции. "Мужчина погиб на месте. Данные, есть ли пострадавшие среди сотрудников полиции, уточняются", — говорится в сообщении.
Сайт отмечает, что место происшествия оцеплено, работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции. Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили изданию, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.
Полиция пока данную ситуацию не прокомментировала.