На Украине мужчина погиб при взрыве во время его задержания

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в результате взрыва в Бердянске Запорожской области во время его задержания, на месте работает полиция, сообщил в понедельник местный сайт Pro.berdyansk.biz со ссылкой на корреспондента.

"Сегодня, 22 января, в Бердянске в районе дома №34 на улице Первомайской произошел взрыв" — говорится в сообщении.

По предварительной информации издания, подозреваемый подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время задержания, которое проводили сотрудники Бердянского горотдела полиции. "Мужчина погиб на месте. Данные, есть ли пострадавшие среди сотрудников полиции, уточняются", — говорится в сообщении.

Сайт отмечает, что место происшествия оцеплено, работают эксперты, присутствует руководство Бердянского горотдела полиции. Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили изданию, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

Полиция пока данную ситуацию не прокомментировала.