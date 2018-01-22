Армии КНР будет полезен российский опыт, заявил китайский военный атташе

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Опыт повышения боевой подготовки российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая, заявил военный атташе посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.
"Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии", — сказал Куй Яньвэй.
Он отметил большой личный вклад Бондарева в успешное проведение российскими военными операции в Сирии и пригласил главу комитета посетить Китай с визитом для встречи с китайскими военными. Бондарев поблагодарил Куй Яньвэя за приглашение.