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Сроки начала репатриации беженцев-рохинджа в Мьянму пока не определены

Сюжет:
Столкновения в Мьянме (180)
12:1422.01.2018
0610
© РИА Новости / Шахневаз ХанПерейти в фотобанкЖенщина рохинджа читает коран в лагере Кутупалонг на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фотоЖенщина рохинджа читает коран в лагере Кутупалонг на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв — РИА Новости. Время начала репатриации беженцев народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму пока не определено, заявил журналистам министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России приветствует соглашение о репатриации беженцев-рохинджа

"Процесс идет. Я не могу назвать конкретную дату. Вы сами увидите, когда репатриация начнется. Если я назову вам дату, а мы не успеем это сделать, тогда вы (СМИ) напишете, что мы не смогли вернуть их вовремя", — сказал глава внешнеполитического ведомства страны, чьи слова приводит местное интернет-издание bdnews24.

Министр подчеркнул, что возвращение беженцев в Мьянму будет проходить на сугубо добровольной основе, что отражено в подписанных ранее соглашениях между странами.

"Все будет проходить добровольно. Во всех (подписанных нами) документах указано, что репатриация будет добровольным процессом. Мы не станем принуждать их возвращаться на родину", — подчеркнул Али. Он заверил, что власти Бангладеш стремятся обеспечить участие международных наблюдателей на всех этапах возвращения беженцев в Мьянму. "Мы предпринимаем всевозможные усилия для того, чтобы этот процесс носил безопасный, хорошо организованный и устойчивый характер", — заверил глава МИД Бангладеш.

Беженцы рохинджа прибывают в лагерь Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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Казахстан выделит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа
На минувшей неделе газета Daily Star написала, что Бангладеш и Мьянма завершили работу над соглашением по репатриации рохинджа, которая должна завершиться спустя два года после начала этого процесса. Согласно документу, выдержки из которого привело издание, Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

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