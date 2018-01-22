Сроки начала репатриации беженцев-рохинджа в Мьянму пока не определены

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв — РИА Новости. Время начала репатриации беженцев народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму пока не определено, заявил журналистам министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али.
"Процесс идет. Я не могу назвать конкретную дату. Вы сами увидите, когда репатриация начнется. Если я назову вам дату, а мы не успеем это сделать, тогда вы (СМИ) напишете, что мы не смогли вернуть их вовремя", — сказал глава внешнеполитического ведомства страны, чьи слова приводит местное интернет-издание bdnews24.
Министр подчеркнул, что возвращение беженцев в Мьянму будет проходить на сугубо добровольной основе, что отражено в подписанных ранее соглашениях между странами.
"Все будет проходить добровольно. Во всех (подписанных нами) документах указано, что репатриация будет добровольным процессом. Мы не станем принуждать их возвращаться на родину", — подчеркнул Али. Он заверил, что власти Бангладеш стремятся обеспечить участие международных наблюдателей на всех этапах возвращения беженцев в Мьянму. "Мы предпринимаем всевозможные усилия для того, чтобы этот процесс носил безопасный, хорошо организованный и устойчивый характер", — заверил глава МИД Бангладеш.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.