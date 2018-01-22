Латвия увеличила объемы поставок алкоголя в Россию

РИГА, 21 янв – РИА Новости. В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, выросли также и объемы экспорта алкоголя, сообщает Sputnik Латвия.
Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Основная часть экспортированного алкоголя была отправлена в Россию — 90,3%, в страны Евросоюза было вывезено 9,7% от общего объема.
Количество произведенного в Латвии спирта за 11 месяцев минувшего года увеличилось по сравнению с таким же периодом 2016 года в 1,7 раза и составило 14,53 миллиона литров.
Согласно недавно опубликованному отчету Eurostat, страны Балтии являются лидерами ЕС по потреблению алкоголя. Возглавила рейтинг Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.
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