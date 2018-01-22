Латвия увеличила объемы поставок алкоголя в Россию

РИГА, 21 янв – РИА Новости. В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, выросли также и объемы экспорта алкоголя, сообщает Sputnik Латвия.

Согласно отчету движения акцизных товаров Службы государственных доходов (СГД) Латвии, за 11 месяцев прошлого года из страны было вывезено 162,02 миллиона литров алкогольных напитков.

Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основная часть экспортированного алкоголя была отправлена в Россию — 90,3%, в страны Евросоюза было вывезено 9,7% от общего объема.

Количество произведенного в Латвии спирта за 11 месяцев минувшего года увеличилось по сравнению с таким же периодом 2016 года в 1,7 раза и составило 14,53 миллиона литров.

Согласно недавно опубликованному отчету Eurostat, страны Балтии являются лидерами ЕС по потреблению алкоголя. Возглавила рейтинг Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>