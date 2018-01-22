МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Уехавшие на заработки в страны Евросоюза украинцы рассказали об условиях, в которых им пришлось трудиться за рубежом.
Как отмечает Мария Тарнавская, получившая работу в Гданьске, жителям Украины европейские зарплаты кажутся "космическими". Однако в сопоставлении с местными ценами гастарбайтерам платят очень мало, а условия труда оказываются ужасными. Так, женщина работает в цехе обработки и фасовки куриных лапок, находясь в "холодильнике" по 16-18 часов в сутки.
"Мы для них просто рабы, дешевая рабочая сила. Хотя так, как приходится тут вкалывать, даже рабы на галерах, наверное, не впахивали", — жалуется женщина.
Как рассказывает Юрий Ардель, работающий на строительстве цеха под Варшавой, особенно тяжело на низкоквалифицированной работе приходится женщинам, которых руководство "ни во что не ставит".
Также многие украинцы попадаются на уловки мошенников с документами или самостоятельно "подписываются" на непосильный труд, не прочитав все пункты контракта.
"Ни в коем случае не отдавайте паспорт, иначе можно попасть в рабство. Заплатят или копейки, или вообще будете вкалывать денно и нощно за еду", — рекомендует Валентина Татаринская, проработавшая в Польше и Венгрии.