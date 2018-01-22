В Турции санкционировали задержание 35 противников операции в Сирии

АНКАРА, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура турецких городов Стамбул и Диярбакыр выдала ордера на задержание 35 человек за посты в соцсетях, пропагандирующие деятельность Рабочей партии Курдистана и курдской партии "Демократический союз" в связи с турецкой операцией в сирийском Африне, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание 18 человек санкционировано в Стамбуле и 17 – в Диярбакыре.

По информации агентства, они "распространяли пропагандистские посты и комментировали их".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.