В Узбекистане врачи нашли 16 швейных иголок в теле младенца

ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. Врачи нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились в его теле около месяца, сообщил РИА Новости в понедельник представитель министерства здравоохранения республики.

Ранее местное издание kun.uz сообщило, что врачи нашли у малыша иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

Заведующий детского отделения РНЦЭМП, профессор Хабибулла Акимов сообщил, что поскольку иглы находились в разных частях тела, ребенок самостоятельно не мог их проглотить.

"Была проведена девятичасовая операция, из тела младенца было извлечено 13 иголок", — подтвердил данную информацию собеседник агентства. По его словам, учитывая возраст пациента, остальные три иголки планируется извлечь в ходе следующей операции. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации.

По словам представителя Минздрава, после проведения анализов выяснилось, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев.

Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, уточняет издание.