Пучдемон прибыл в Копенгаген вопреки предупреждению прокуратуры, узнали СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прилетел из Брюсселя в Копенгаген, сообщает газета Pais.

В минувшую пятницу Университет Копенгагена сообщил, что в понедельник Пучдемон примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".

По данным агентства Europa Press, в понедельник рано утром Пучдемон прибыл в аэропорт Брюссель-Шарлеруа, чтобы сесть на рейс авиакомпании Ryanair до Копенгагена. Позднее СМИ распространили фото и видеокадры, на которых видно, как Пучдемон стоит в очереди в аэропорту и затем садится в самолет.

По данным Pais, самолет с бывшим главой правительства Каталонии приземлился в датской столице в 08.20 по местному времени (10.20 мск).

Ранее прокуратура Испании заявила, что обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест Пучдемона, если он отправится из Брюсселя в Копенгаген.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства Каталонии, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.