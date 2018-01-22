В Китае прокомментировали оборонную стратегию США

ПЕКИН, 22 янв — РИА Новости. Обнародованная на прошлой неделе "Национальная оборонная стратегия США" отражает ментальность холодной войны и преднамеренно искажает факты о дипломатической и оборонной политике Китая, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя соответствующий документ.

Минобороны США в минувшую пятницу обнародовало основные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами", такими, как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США.

"Соответствующий доклад американской стороны полон идей "игры с нулевой суммой" и отражает менталитет холодной войны, в нем намеренно искажена дипломатическая и оборонная политика КНР, преувеличено соперничество крупных держав, он по сути своей ошибочный", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "Китай неуклонно придерживается мирного пути развития, оборонительного характера национальной оборонной политики, создания мира во всем мире, КНР вносит вклад в глобальное развитие и остается защитником существующего мироустройства, что очевидно для всего мирового сообщества".

Министерство обороны Китая в минувшую субботу также прокомментировало соответствующий документ, заявив, что он изобилует ложными и абсурдными суждениями, которые отражают мышление холодной войны.