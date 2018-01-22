Власти Бельгии могут снизить уровень террористической угрозы в стране

БРЮССЕЛЬ, 22 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Государственный совет по вопросам безопасности соберется в понедельник на заседание в Брюсселе, по итогам которого уровень террористической угрозы на территории королевства может быть понижен с третьего до второго уровня, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции Бельгии.
"Решение может быть принято на основании рекомендаций, который будут представлены сегодня центром по анализу угроз при МВД", — сказал собеседник агентства. Глава МВД Бельгии Ян Ямбон ранее заявил, что надеется на понижение уровня террористической угрозы. Он объяснил это тем, что ситуация в стране стала более безопасной, а также "бюджетными соображениями".