Среди украинцев, погибших в Кабуле, были двое пилотов, сообщили СМИ

Афганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Афганский военный рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Два пилота украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" погибли в результате теракта в Кабуле, сообщает сайт телеканала "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на директора этой авиакомпании Владимира Костенко.

"Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов. Один из пилотов — уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения", — говорится в сообщении телеканала.

Информации относительно второго погибшего пилота пока нет.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в понедельник сообщал, что подтверждена гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле. По его словам, в понедельник на место приедет украинский консул, который и будет выяснять всю информацию.