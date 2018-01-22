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Сейсмологи оценили уровень опасности извержения вулкана Майон на Филиппинах

10:2722.01.2018
(обновлено: 10:28 22.01.2018)
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© AFP 2018 / Charism SayatВыброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018Выброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018
© AFP 2018 / Charism Sayat

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в понедельник повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон, говорится в распространенном сообщении.

Обрушения вулканического купола на вулкане Майон на Филиппинах. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Charism Sayat
На Филиппинах обрушился вулканический купол

По данным института, на вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Губернатор провинции Албай Аль Фрэнсис Бичара разместил на своей странице в Facebook фотографии извержения вулкана и призвал местных жителей носить маски и не выходить на улицу. Он также сообщил о приостановке занятий в учебных заведениях на всей территории провинции.

На прошлой неделе на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. В четверг представители Phivolcs сообщили, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера.

Извержение вулкана Майон на Филиппинах
© AP Photo / Earl RecamundaРасположенный на острове Лусон вулкан Майон является наиболее активным на Филиппинах. Эта "огненная гора" извергалась с 1616 года около 50 раз.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 15 января 2018 года
© AP Photo / Earl Recamunda
Расположенный на острове Лусон вулкан Майон является наиболее активным на Филиппинах. Эта "огненная гора" извергалась с 1616 года около 50 раз.
© REUTERS / Rhadyz BarciaВ 1814 году, когда Майон похоронил под слоем вулканической грязи целый город, погибли свыше 1200 человек. Извержение в 1993 году унесло 79 жизней. А в 2001 году новое пробуждение "огненной горы" вынудило власти эвакуировать около 50 тысяч проживавших поблизости филиппинцев.Филиппинцы ждут эвакуации после извержения вулкана Майон. 14 января 2018 года
© REUTERS / Rhadyz Barcia
В 1814 году, когда Майон похоронил под слоем вулканической грязи целый город, погибли свыше 1200 человек. Извержение в 1993 году унесло 79 жизней. А в 2001 году новое пробуждение "огненной горы" вынудило власти эвакуировать около 50 тысяч проживавших поблизости филиппинцев.
© REUTERS / StringerВ октябре 2004 года из-за повышенной активности вулкана правительство Филиппин ввело вокруг его кратера шестикилометровую "зону постоянной опасности".Выброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018
© REUTERS / Stringer
В октябре 2004 года из-за повышенной активности вулкана правительство Филиппин ввело вокруг его кратера шестикилометровую "зону постоянной опасности".
© REUTERS / Romulo Quinto CenetaВ этот раз Майон выбросил столб пепла 14 января. После возникновения угрозы извержения вулкана почти шесть тысяч жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы из зоны опасности.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 14 января 2018 года
© REUTERS / Romulo Quinto Ceneta
В этот раз Майон выбросил столб пепла 14 января. После возникновения угрозы извержения вулкана почти шесть тысяч жителей филиппинской провинции Албай были эвакуированы из зоны опасности.
© AFP 2018 / Charism SayatЗанятия в школах региона были отменены, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные.Филиппинцы спят во временном убежище после эвакуации из своих домов из-за извержения вулкана Майон в городе Камалиг, провинция Албай. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Charism Sayat
Занятия в школах региона были отменены, чтобы в них смогли разместиться эвакуированные.
© AFP 2018 / Charism SayatУже на следующий день произошло обрушение вулканического купола Майона, был зафиксирован выброс потока лавы из вершинного кратера.Обрушения вулканического купола на вулкане Майон на Филиппинах. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Charism Sayat
Уже на следующий день произошло обрушение вулканического купола Майона, был зафиксирован выброс потока лавы из вершинного кратера.
© REUTERS / StringerВ понедельник, 15 января, города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла, число эвакуированных увеличилось до 12 тысяч человек.Выброс столба пепла вулканом Майон на Филиппинах. 16 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
В понедельник, 15 января, города Камалиг и Поланги были покрыты слоем пепла, число эвакуированных увеличилось до 12 тысяч человек.
© AFP 2018 / Earl RecamundaЖители уезжают из городов Камалиг, Гвинобатан, Малилипот и Легапси и Дарага, которые находятся в радиусе 6 километров от вулкана.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Earl Recamunda
Жители уезжают из городов Камалиг, Гвинобатан, Малилипот и Легапси и Дарага, которые находятся в радиусе 6 километров от вулкана.
© AFP 2018 / Charism SayatДля принудительной эвакуации населения задействованы полиция и военные. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.Эвакуация филиппинцев после извержения вулкана Майон. 15 января 2018 года
© AFP 2018 / Charism Sayat
Для принудительной эвакуации населения задействованы полиция и военные. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.
© REUTERS / StringerРостуризм призывает россиян, находящихся на Филиппинах, в связи с извержением вулкана соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 15 января 2018 года
© REUTERS / Stringer
Ростуризм призывает россиян, находящихся на Филиппинах, в связи с извержением вулкана соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
© REUTERS / Raymund Mark NayveФилиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе Новой Гвинеи, Новой Зеландии и юго-западной Океании.Извержение вулкана Майон на Филиппинах. 13 января 2018 года
© REUTERS / Raymund Mark Nayve
Филиппины входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе Новой Гвинеи, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
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