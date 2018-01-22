Сейсмологи оценили уровень опасности извержения вулкана Майон на Филиппинах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в понедельник повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон, говорится в распространенном сообщении.

По данным института, на вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Губернатор провинции Албай Аль Фрэнсис Бичара разместил на своей странице в Facebook фотографии извержения вулкана и призвал местных жителей носить маски и не выходить на улицу. Он также сообщил о приостановке занятий в учебных заведениях на всей территории провинции.

На прошлой неделе на вулкане были зафиксированы обрушения вулканического купола. В четверг представители Phivolcs сообщили, что поток лавы продвинулся почти на 3 километра от вершинного кратера.