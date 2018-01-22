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В Греции митинг за Македонию собрал 800 тысяч человек, оценили организаторы

09:4722.01.2018
(обновлено: 09:49 22.01.2018)
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© AP Photo / Giannis PapanikosУчастники митинга под лозунгом Македония — греческая в Салониках. 21 января 2018Участники митинга под лозунгом Македония — греческая в Салониках. 21 января 2018
© AP Photo / Giannis Papanikos

АФИНЫ, 22 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Митинг "за Македонию" в Салониках собрал 800 тысяч участников, заявили организаторы — движение "Термаикос Нулевое Время" после окончания мероприятия.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Пресс-служба премьер-министра Греции, Andrea Bonetti
Премьер Греции Ципрас напомнил, что он "наполовину македонец"
Полиция заявляла, что за час до начала митинга на новой набережной в Салониках собрались 90 тысяч граждан.

Через час после начала "Собрания за Македонию" организаторы с трибуны сообщили в микрофон, что со всех концов страны приехали 400 тысяч человек.

"По оценкам, мы превысили 800 тысяч", — сообщило движение после окончания мероприятия.

Это больше, чем население Северной столицы Греции — по данным переписи 2011 года, в Салониках было 789 тысяч жителей, а во всей стране — 10,8 миллиона человек.

По мнению обозревателей, результаты превзошли все ожидания. В некоторых СМИ появились данные со ссылкой на организаторов, что в Салоники приехали 1300 автобусов. Полиция насчитала перед митингом около 300 автобусов.

"Греция-Греция-Македония", "Нет двойному названию — нет новому предательству", скандировали участники.

"Македония — это Греция, Греция- это Македония", — заявил с трибуны митрополит Салоникский Анфим.

На митинге было много священников, хотя против демонстрации выступил глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.

Политиков к трибуне не допустили.

Подобный митинг под лозунгом "Македония — греческая" проходил в Салониках 26 лет назад, 14 февраля 1992 года. Тогда, как писала пресса, на улицы города вышли около миллиона человек. Через несколько месяцев, 10 декабря 1992 года, грандиозный митинг в поддержку "греческой Македонии" прошел в Афинах на Марсовом поле и собрал также миллион человек.

Многие греки выступают против того, чтобы в названии Бывшей югославской республики Македония присутствовало слово "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Греция выступила против вступления Македонии в ЕС под нынешним названием
Нерешенная проблема с названием не позволяет принять Скопье в НАТО.

В последнее время переговоры между Афинами и Скопье активизировались после того, как США и НАТО потребовали от сторон пойти на уступки, с целью втянуть в Североатлантический блок все Балканы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью воскресному выпуску газеты "Этнос" сказал, что если есть возможность для решения, будет национальной глупостью не использовать ее. Премьер заверил, что уважает "озабоченность и особую чувствительность соотечественников в северной Греции". По его словам, нерешенность проблемы подрывает национальные интересы.

Ципрас отметил, что в течение 25 лет соседняя страна была признана во многих странах под названием "Республика Македония", в то время как греки воюют повсюду, чтобы все называли их БЮРМ. Но и наименование "Бывшая югославская республика Македония" включает термин "Македония", но без какой-либо привязки к географии и истории, сказал Ципрас.

На 24 января планируется встреча Ципраса с премьером БЮРМ Зораном Заевым. Она состоится в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

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