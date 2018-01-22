Президент Эквадора назвал проблемой пребывание Ассанжа в посольстве

КИТО, 22 янв — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что пребывание основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне является проблемой, которую эквадорские власти надеются решить в краткосрочной перспективе через посредничество третьих сторон.

В интервью национальному телевидению в воскресенье Морено сообщил, что Ассанж является для страны проблемой, унаследованной от правительства бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа. Он добавил, что постоянно требует, чтобы Ассанж соответствовал "нормам убежища", поэтому основатель WikiLeaks в прошлом месяце подписал соглашение, в соответствии с которым он обязался не вмешиваться в политику Эквадора или любой другой страны.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.

Морено выразил уверенность в том, что новая стратегия внешнеполитического ведомства страны будет работать, так как оно запрашивает "посредничества важных лиц", и власти страны рассчитывают получить в кратчайшие сроки положительный результат по этому вопросу, который вызывает "больше, чем беспокойство".

Ранее министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса рассказала, что Ассанж обратился к властям страны с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря. Позднее правительство Эквадора запросило Великобританию в предоставлении дипломатического статуса Ассанжу, однако Лондон ответил отказом.

Президент Эквадора сообщил, что предоставление гражданства основателю WikiLeaks было связано с "возможностью того, что с дипломатическим статусом, возможно, ему разрешат выйти, и мы окончательно избавимся от проблемы".

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.