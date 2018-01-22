При нападении на отель в Кабуле погибли семь украинцев

Нападение на отель в Кабуле (15)

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Семь граждан Украины стали жертвами нападения на отель в Кабуле, сообщил украинский посол в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, гибель этих людей подтверждена. Дипломат добавил, что появляющиеся в СМИ данные по жертвам нужно проверить.

Ранее появилась неофициальная информация о девяти погибших украинцах.

В субботу вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel. В течение 18 часов были слышны выстрелы и взрывы.

По данным СМИ, в результате погибли 43 человека; 126, в том числе 41 иностранца, спасли. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, включая 14 иностранцев. Среди них — гражданин Казахстана.

Кроме того, жертвой атаки стал генеральный консул Афганистана в пакистанском Карачи.

Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан"*.

Intercontinental Hotel подвергается атаке террористов не в первый раз. В июне 2011 года девять боевиков ворвались в здание гостиницы. Тогда погибли 12 человек. Всех нападавших ликвидировали.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.