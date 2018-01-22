Израиль отметил рост антисемитизма на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Израильские власти выявили по итогам 2017 года двухкратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России.

В 72-страничном документе, который опубликовало министерство по делам диаспоры, Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов.

"На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев", — пишет министерство.

"Это второй год подряд, когда на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания", — говорится в документе.

В вину украинским властям авторы доклада ставят недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье "хулиганство" и не рассматриваются как "преступления на почве ненависти". Одним из результатов этого стал феномен "повторяющегося осквернения", когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников.

Исследователи также отмечают, что среди украинских политиков, причем уже не только маргинального толка, мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.

"Если после революции (переворота начала 2014 года — ред.) общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в новых структурах власти, то сейчас еврейство этих людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране. Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как "скрытые евреи", — сказано в докладе.

Его авторы критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, который занимается реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года.

"Реакция националистических элементов на еврейские протесты против этого включает призывы к тому, чтобы изгнать евреев с Украины или, по крайней мере, напомнить им, кто хозяин в стране. Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесенный евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, "Голодомору", 1932-33 годов без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами", — говорится в документе.

В разделе о ситуации в России говорится, что в 2017-м году в стране продолжилось наблюдавшееся в предыдущие годы снижение числа антисемитских проявлений. Основную их часть исследователи выявили в контексте общественной полемики по поводу таких событий истории, как "большевистская революция 1917 года, распад Советского Союза в 1991-м и последовавший за ним период "дикого капитализма" 1990-х".

"Евреи представлялись как одна из негативных движущих сил этих процессов и их основные бенефициары — те, кто приобрел богатство и влияние за счет русского народа", — сказано в документе.

Исследователи пишут, что сотая годовщина Октябрьской революции привела в России к появлению ряда публикаций, художественных и документальных фильмов, где проводится тезис об отрицательной роли, которую якобы играли евреи в событиях прошлого.

В качестве примеров в докладе приводятся отдельные высказывания, звучавшие в контексте споров о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге или обсуждения версии о "ритуальном характере" убийства императорской семьи.