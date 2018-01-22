Израиль отметил рост антисемитизма на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Израильские власти выявили по итогам 2017 года двухкратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России.
"На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев", — пишет министерство.
"Это второй год подряд, когда на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания", — говорится в документе.
Исследователи также отмечают, что среди украинских политиков, причем уже не только маргинального толка, мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.
"Если после революции (переворота начала 2014 года — ред.) общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в новых структурах власти, то сейчас еврейство этих людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране. Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как "скрытые евреи", — сказано в докладе.
Его авторы критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, который занимается реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года.
В разделе о ситуации в России говорится, что в 2017-м году в стране продолжилось наблюдавшееся в предыдущие годы снижение числа антисемитских проявлений. Основную их часть исследователи выявили в контексте общественной полемики по поводу таких событий истории, как "большевистская революция 1917 года, распад Советского Союза в 1991-м и последовавший за ним период "дикого капитализма" 1990-х".
Исследователи пишут, что сотая годовщина Октябрьской революции привела в России к появлению ряда публикаций, художественных и документальных фильмов, где проводится тезис об отрицательной роли, которую якобы играли евреи в событиях прошлого.
В качестве примеров в докладе приводятся отдельные высказывания, звучавшие в контексте споров о передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге или обсуждения версии о "ритуальном характере" убийства императорской семьи.