В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (166)

ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметров и станковые противотанковые гранатометы", — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев ЛНР в районе населенного пункта Логвиново.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

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