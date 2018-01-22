В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметров и станковые противотанковые гранатометы", — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как сообщили в ведомстве, обстрелам подверглись позиции ополченцев ЛНР в районе населенного пункта Логвиново.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.