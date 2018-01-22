Силовики шесть раз нарушили перемирие в течение суток, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив более 30 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин. "Донецкое направление: минометы (калибром) 120 миллиметра – 18 мин, 82 миллиметра – 14 мин", — сказал представитель ведомства.
Кроме того, по данным представителя ДНР в СЦКК, при обстрелах использовалась бронетехника и гранатометы различных типов. Также, по его словам, за минувшие сутки силовики произвели обстрел территории насосной станции Южнодонбасского водовода в населенном пункте Васильевка – рабочая смена укрылась в убежище.