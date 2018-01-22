БАНГКОК, 22 янв — РИА Новости. Две россиянки погибли, гражданин Украины ранен в результате лобового столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в районе Ченг Тхале на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник интернет-портал Phuket News.
На крутом повороте в районе Ченг Тхале водитель не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом, двигавшимся в противоположном направлении. Все участники аварии были доставлены в больницу, где обе пассажирки легкового автомобиля скончались от полученных травм.
Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, не получил серьезных ранений. Гражданин Украины, находившийся за рулем легкового автомобиля, пока остается в больнице, говорится в сообщении. Он пройдет тест на употребление алкоголя и наркотиков.