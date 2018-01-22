В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в Колумбии, сообщает портал Tiempo.
По данным издания, автобус упал в пропасть из-за сошедшего оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.
Губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро сообщил, что в результате инцидента погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок.
"Я глубоко сожалею о гибели по меньшей мере 13 человек, которые ехали на общественном транспорте по трассе Тумако-Пасто и попали под оползень", — написал в Twitter глава агентства дорожной безопасности Колумбии Алехандро Майя.