В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

Спасатели ищут тела пассажиров автобуса, который попал под оползень на дороге между Хунина и Тукерреса в Колумбии. 21 января 2018

Спасатели ищут тела пассажиров автобуса, который попал под оползень на дороге между Хунина и Тукерреса в Колумбии. 21 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в Колумбии, сообщает портал Tiempo.

Как сообщил начальник местной дорожной полиции майор Фернандо Монтанья, инцидент произошел в западной части страны на дороге, ведущей от города Пасто в сторону порта города Тумако. По словам представителя полиции, данный участок дороги находится на высоте 66 метров и известен как "Нос Дьявола".

По данным издания, автобус упал в пропасть из-за сошедшего оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро сообщил, что в результате инцидента погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок.

"Я глубоко сожалею о гибели по меньшей мере 13 человек, которые ехали на общественном транспорте по трассе Тумако-Пасто и попали под оползень", — написал в Twitter глава агентства дорожной безопасности Колумбии Алехандро Майя.