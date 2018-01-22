ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Масляное пятно, образовавшееся на водной поверхности после того, как в Восточно-Китайском море у берегов КНР затонул иранский танкер, увеличилось за неделю более чем в три раза, говорится в сообщении Государственного океанологического управления Китая.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. Спустя неделю, 14 января, танкер после очередного взрыва на борту затонул. После крушения в Восточно-Китайском море образовались масляные пятна, которые, по оценкам экологов, могут нанести существенный урон морской экосистеме в этом районе.

Согласно полученным со спутника снимкам, на поверхности воды в районе, где произошел инцидент, зафиксированы три масляных пятна общей площадью 332 квадратных километра, тогда как в прошлую среду их площадь составляла лишь 109 квадратных километров.

Заместитель директора морского поисково-спасательного центра Китая (CMSRC) Чжи Гуанлу 19 января заявил, что КНР пока не может организовать операцию по подъему на поверхность затонувшего танкера из-за возможной угрозы повторного взрыва газового конденсата, оставшегося на борту.