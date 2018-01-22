В США показали "изнутри" последний год команды Обамы

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Документальный фильм "Последний год" режиссера Грега Баркера показал завершающий период работы команды Барака Обамы "изнутри", воспользовавшись предоставленным беспрецедентным доступом в Белый дом.
В быстрой нарезке режиссер показывает, как внешнеполитические советники Обамы перемещались по миру: Австрия, Камерун, Чад, Нигерия, Вьетнам, Лаос, Греция, Япония, Гренландия… И если в начале фильма команда предстает группой мечтателей, пытающихся изменить мир в соответствии со своими идеями, то под конец они выглядят растерянными и подавленными неожиданным избранием Дональда Трампа. С мыслью о том, что их деятельность не только не продолжат, но и попытаются аннулировать, ни один из героев картины так и не смирился.
Мечтатели в собственном соку
Когда журналисту Майклу Вулффу предоставили доступ в Белый дом Трампа, он написал такую разгромную книгу, что вызвал мощный скандал. Документалист Баркер тоже получил возможность плотно опекать команду Обамы в ее поездках, но в обмен на это утратил всякую критичность в описании своих героев — самого Обамы, его советника по нацбезопасности Сьюзан Райс, первого заместителя Райс и спичрайтера президента Бена Родса, госсекретаря Джона Керри и постпреда США при ООН Саманты Пауэр. Больше всего времени на экране проводят Родс и Пауэр, а Обама и Керри в основном произносят легко забывающиеся общие фразы.
"Когда я впервые оказался здесь (в Белом доме), я был поражен, насколько это маленькое здание. Здесь работают 30 человек, которые направляют все правительство США, а через него — и весь мир", — рассказывает Бен Родс. Видно, что он гордится своим могуществом. "Я хочу использовать оставшееся время, чтобы показать, что есть другой способ вести внешнюю политику: меньше сосредотачиваться на военных средствах и больше на эффективности", — говорит спичрайтер Обамы, до прихода в Белый дом не имевший никакого опыта во внешней политике.
Мы видим, как президент Обама буквально с небес спускается во Вьетнам, где США воевали полвека назад, и Лаос, подвергшийся ковровым бомбардировкам в ходе необъявленной войны, и везде президент США облачен в тогу миротворца, залечивающего раны истории. В Афинах, на родине европейской цивилизации, Обама один, без свиты, идет по Акрополю — историческая личность наедине с историей. А тем временем Джон Керри посещает тающие льды Гренландии и там же на корабле проводит совещание по перемирию Сирии. Эти мечтатели изменят мир, словно говорит нам автор, а между тем зритель-то знает, что всего через несколько месяцев Трамп во многом дезавуировал наследие и риторику Обамы.
Жития святых
"Я по природе оптимист. Я никогда не прекращал убеждать людей отказаться от войны", — говорит госсекретарь Керри, в прошлом действительно антивоенный активист. За это же хвалит его Обама. Но ведь администрация Обамы стала первой со Второй мировой войны, когда оба срока президента пришлись на военное время. Впрочем, позднее в фильме Керри признает, что он все же не пацифист и не против отстаивания своих целей военными средствами. Президент США тоже представлен человеком, чье сердце болит за каждого. "Его сердце разбивается, когда он думает о жителях Алеппо", — заверяет нас Райс, но каких еще слов стоит ждать от нее относительно шефа?
Особенно много эмоций досталось в фильме на долю Пауэр. Вот она плачет на церемонии принятия иммигрантов в гражданство США. Вот посещает лагеря беженцев. Мы видим ее соболезнования родителям семилетнего мальчика, погибшего под колесами кортежа постпреда в Нигерии. "Моему сыну исполнится семь в воскресенье", — говорит Пауэр журналистам.
В другом месте постпред США восхищается системой виртуальной реальности, которая переносит зрителя в эти лагеря из штаб-квартиры ООН, и советует подвернувшемуся под руку постпреду Саудовской Аравии восхититься технологией. Но за кадром остаются не только операция Саудовской Аравии и арабских стран в Йемене, вызвавшая волны беженцев и голод, но и почти полностью — войны США в Афганистане и Ираке, их участие в Сирии. Действия команды Обамы даны без контекста и причин, а попытки нормализовать историческую память во Вьетнаме или Японии даны без упоминания о том, что в те же самые дни Америка воевала в других войнах, которые затем ей предстоит осмыслять, как уже полвека она осмысляет войну во Вьетнаме.
Режиссер порой сбивается на такие панегирики, что стороннему зрителю чудится завуалированная издевка. Вот президент Обама встречается с подростками во Вьетнаме. "Вы очень великий лидер, а мы молодые лидеры. Какой совет вы нам дадите, чтобы быть, как вы?" — спрашивают Обаму. И вот послушная камера записывает, как президент США важно рассказывает о Декларации независимости и величии Америки.
Русские с карикатуры и проблема вмешательства
"Очень жаль, потому что у нас было соглашение, которое могло сработать… Мы случайно ударили по 70 людям, а другая сторона не поверила, что мы случайно", — говорит Керри. Паэур как всегда не стесняется в выражениях: "России нет никакого дела до зверств", а Родс и пресс-команда Белого дома обсуждают за кулисами, как представить Россию виновной.
В фильме даны и известные инвективы Керри в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова: "У меня такое впечатление, что мы живем в параллельных реальностях", и Пауэр в адрес ныне покойного постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина: "Неужели вы действительно неспособны устыдиться?" Но режиссер не только опустил ответы антагонистов-русских, но и не прояснил даже позицию самих США. Единственная фраза оппонентов команды Обамы за весь фильм — это пятисекундная цитата из Лаврова, где тот призывает к международному расследованию нападения на гуманитарный конвой, но из этого тем более непонятно, почему США обвиняли Россию в срыве соглашения.
Обама объясняет свои сомнения на этот счет чисто утилитарно: зачем начинать войну, если не хочется управлять освобожденной (или завоеванной?) территорией. США устали от этой тактики в Ираке и Афганистане, и избиратели отнюдь не хотели вмешиваться в очередную войну в Сирии. Вопрос о том, вмешиваться или нет в дела других стран, вообще оставлен за скобками.
"Проблема в том, что при отсутствии нашего желания управлять этими территориями военная операция не решает вопроса", — говорит Обама.
Отряд уходит в ночь
Еще в начале фильма Родс обсуждает с работницей вьетнамского кафетерия, кто будет следующим президентом США. Он абсолютно уверенно, даже расслабленно, говорит о грядущей победе Хиллари Клинтон. Родс не планирует работать дальше — у Клинтон свои помощники найдутся — но рассчитывает, что Клинтон продолжит курс Обамы. О желании закрепить результаты своей политики для того, чтобы их продолжала следующая администрация, говорит в фильме и Обама.
В ночь выборов Пауэр пригласила 37 женщин-постпредов при ООН смотреть результаты вместе с ней в полной уверенности, что будет избрана первая женщина-президент США. По мере того, как Трамп завоевывает штат за штатом, Пауэр все больше старается включить самообладание, а после победы Трампа в Северной Каролине произносит бесстрастно: "Все кончено". Под конец вечера мы видим отрешенную Пауэр и ее сына, заснувшего у нее на коленях.
Под конец фильма мы видим, как Родс и компания пакуют вещи в Белом доме. Им пришлось бы сделать это в любом случае, ведь Клинтон не собиралась оставлять их в администрации, но симпатизирующие демократам зрители почувствуют в этом моменте особую ностальгию по временам Обамы и чувство беспомощности и потери. Как выразился один рецензент, "если вы не способны уронить слезу в конце фильма, когда старшие помощники Обамы снимают рамки с сертификатами со стены и заполняют картонные коробки вещами, которые они не в состоянии оставить, вы, вероятно, "топили" за Трампа". Действительно, реакция на фильм в США останется разделенной, как разделено и само общество. Аудитория Баркера — демократы — этим речам восхитятся и, возможно, действительно утрут слезу, а республиканцы, скорее всего, на фильм и не пойдут.
Трамп уже в первый свой год вывел США из Парижского договора по климату, обратил вспять торговые договоры и "потепление" отношений с Кубой. Наследие Обамы во внешней политике рушится на каждом шагу. И в конечном счете показанные в фильме неопытные люди, руководившие американской внешней политикой, не смогли оставить после себя ничего прочного. Их грустные мысли после прихода Трампа подытоживает Пауэр: "Теперь нам не удастся изящно уйти в ночь".