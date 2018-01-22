Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии, сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению министерства здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS) от 13 января 2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклюшем в северо-западных землях Германии в 2017 году и в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекцией", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, специалисты связывают такой рост с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания. Учитывая складывающуюся ситуацию, минздрав Баварии настойчиво рекомендует населению региона не отказываться от вакцинации, особенно в семьях, где ожидают рождения ребенка, для которого коклюш особенно опасен.

Дальнейший неблагоприятный прогноз по коклюшу основан на статистических данных, которые показывают рост заболеваемости в период с 2013 по 2017 годы на 29% (2 тысячи 628 и 3 тысячи 409 случаев соответственно), отмечается в сообщении. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Коклюш — острое инфекционное заболевание, характерное для детских возрастных групп. Проявляется длительным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Передается воздушно-капельным путем, источниками являются больные дети и взрослые.