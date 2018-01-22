В Токио прошли учения по эвакуации при угрозе ракетного удара

ТОКИО, 22 янв — РИА Новости. Около 350 человек приняли в понедельник участие в первых в Токио учениях по эвакуации населения на случай ракетной угрозы со стороны иностранного государства, сообщили РИА Новости в канцелярии кабинета министров Японии.

Во время учений через громкоговорители была объявлена учебная тревога в одном отдельно выбранном центральном районе города — Бункё, где расположены стадион "Токио доум" и популярный парк аттракционов. Тревога длилась около десяти минут.

Учения проводились по инициативе правительства Японии, противопожарной службы стран и администрации Токио, а также самого района Бункё.

По легенде учений, одна из стран якобы произвела пуск баллистической ракеты, которая может пролететь над территорией Японией. Получив экстренное сообщение об этом по системе оповещения через громкоговорители во дворе местной школы, прохожие должны были укрыться в подземных переходах или на станциях метро.

Ранее аналогичные учения по эвакуации проводились и в других районах Японии. Поводом для них стали пуски баллистических ракет в КНДР, как минимум, две из которых пролетали над территорией Японии.

Северная Корея проводит такие испытания и разрабатывает ядерные боеголовки для ракет под предлогом защиты от угрозы со стороны США.