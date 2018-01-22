Американский сенат перенес голосование по временному бюджету

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Сенат конгресса США перенес голосование по временному трехнедельному бюджету на полдень понедельника (20.00 мск), что означает продление паузы в работе правительства ("шатдаун").
Первоначально планировалось, что сенаторы рассмотрят этот вопрос в ночь на понедельник (утром по московскому времени).
Лидеры республиканцев и демократов Митч Макконнелл и Чак Шумер продолжают переговоры по бюджету. По словам Шумера, пока прогресса в диалоге нет.
В свою очередь, координатор фракции республиканцев Джон Корнин на вопрос журналистов, продолжится ли "шатдаун" в понедельник, ответил утвердительно.
"Закрытие" федерального правительства — редкое, но не беспрецедентное явление в США. В последний раз это произошло осенью 2013 года и нанесло тогда ущерб популярности обеих партий в конгрессе. Как и в 2013 году, республиканцы и демократы винят в кризисе друг друга.