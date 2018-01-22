США уступают позиции России и Китаю, заявил нобелевский лауреат

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе перуанский писатель Марио Варгас Льоса заявил о политическом и интеллектуальном обеднении США при администрации президента Дональда Трампа. Об этом он пишет в статье El País, посвященной книге американского журналиста "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", предупреждая, что подобной ситуацией могут воспользоваться Россия и Китай.

Варгас Льоса считает, что, если верить книге, администрация президента состоит из политиканов, невежд и интриганов, сражающихся за места, которые дарует "верховное божество Дональд Трамп". Хаос в команде президента привел к катастрофическим последствиям в мире и внутренней политике, считает автор статьи.

Писатель называет Трампа "худшим персонажем", который, "видимо, не читал ни одной книги в жизни." Варгас Льоса поражается, что одно из первых распоряжений нового президента касалось установки дополнительных телевизоров в Белом доме. Кроме того, нобелевский лауреат высмеял диету Трампа, состоящую из газировки и гамбургеров.

"И хотя, по-моему, картина, описанная Майклом Вулфом, — карикатура и преувеличение, а чтение его книги — трата времени, к несчастью, в президентском правлении Трампа вышеописанное отчасти имеет место. Вероятно, США никогда за всю свою историю не беднели в политическом и интеллектуальном плане настолько, насколько они обеднели при нынешней администрации", — пишет Варгас Льоса.

"Последствия предсказуемы: Китай и Россия занимают позиции, с которых уходят США, приобретая политическое и экономическое влияние в странах третьего мира и в некоторых восточноевропейских странах. Вероятно, этот процесс не остановить", — резюмирует Варгас Льоса.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" Майкла Вулффа вышла в продажу в январе и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Белый дом категорически опроверг содержание книги, а личный адвокат Трампа направил автору и издателю письмо с требованием приостановить ее публикацию.

Марио Варгас Льоса — классик мировой литературы, один из творцов "бума" латиноамериканской прозы наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом.