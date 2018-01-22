В Гондурасе в ходе новой волны протестов убили человека

МЕХИКО, 22 янв – РИА Новости. Один человек был убит, несколько получили ранения и порядка сотни были задержаны в результате протестов, возобновившихся в Гондурасе, против переизбрания на посту президенту Хуана Орландо Эрнандеса.

По данным канала Telesur, оппозиция перекрыла несколько дорог при помощи автомобилей, камней и горящих покрышек. Силы безопасности страны применили слезоточивый газ.

Представительство верховного комиссара ООН по правам человека в Гондурасе сообщило о гибели одного человека и потребовало принять незамедлительные меры для остановки насилия. По данным ООН, это произошло в городе Саба на севере Гондураса во время антиправительственной манифестации, в погибшего попала пуля.

Также ранение получил корреспондент одного из СМИ Ирана, освещавший события.

В минувшую пятницу президент Эрнандес получил удостоверение главы государства на новый четырехлетний срок. Переизбран он был по итогам выборов 26 ноября, после которых оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки. Всего погибли, по последним данным, 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили на время действие конституционных гарантий прав граждан.