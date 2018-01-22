Рауля Кастро выдвинули на должность депутата кубинского парламента

МЕХИКО, 22 янв — РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро в воскресенье был выдвинут кандидатом в депутаты нового созыва Национальной ассамблеи народной власти страны (парламента).

Как передает канал Telesur, выдвижение состоялось по итогам голосования в одном из муниципалитетов провинции Сантьяго-де-Куба. За кандидатуру Кастро единогласно проголосовали все 79 делегатов местных властей.

Данные предварительные выборы кандидатур депутатов проходят в соответствии с кубинской избирательной системой и предваряют сами выборы, которые пройдут в марте. Первое же заседание нового парламента намечено на 19 апреля. Тогда же ассамблея должна утвердить состав Госсовета, а сам Госсовет выберет своего главу.

Еще в декабре 86-летний Кастро объявил, что в апреле 2018 года оставит свой пост. Главой кубинского государства он стал в 2008 году, до этого Кастро-младший два года исполнял обязанности главы Госсовета Кубы после отставки своего старшего брата Фиделя. Хотя еще в 2013 году после переизбрания на посту главы Кубы Рауль Кастро заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году.